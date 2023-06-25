В центре Донецка прогремел взрыв
По имеющимся данным, взрыв произошел в Киевском районе города.
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В центре Донецка прозвучал взрыв, очевидцы заметили задымление. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, снаряд прилетел в ТЦ «Донецк сити» в Киевском районе города.
«По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ "Донецк сити"», - пишет Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее также появились сообщения о взрыве в Луганске. На видео попал густой дым, однако подробности произошедшего пока неизвестны.