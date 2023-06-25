В США при обрушении железнодорожного моста в реку упали вагоны с нефтепродуктами

Управление рыбных и лесных ресурсов Монтаны предупредило о вероятности загрязнения реки Стиллуотер после попадания в нее цистерн с нефтепродуками.

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В США после обрушения железнодорожного моста, по которому проезжал грузовой состав, в реку Стиллуотер упали несколько вагонов с нефтепродуктами. Есть вероятность загрязнения воды, сообщили в управлении рыбных и лесных ресурсов Монтаны.

«Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения», - написало ведомство в социальной сети Twitter.

Управление попросило жителей региона не прикасаться к загрязняющим веществам. На данный момент река частично закрыта для рыболовства, катания на лодках и плавания.

В прошлом месяце стало известно о сошедшем с железнодорожных путей поезде в Брянской области. Причиной инцидента стало вмешательство посторонних людей в работу железнодорожного транспорта.