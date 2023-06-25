Террористы обстреляли правительственные войска в Идлибе и Латакии

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Террористические группировки «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»** дважды обстреляли позиции правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации. Атаки произошли в провинциях Идлиб и Латакия.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил на брифинге, что в Сирии продолжают работу над мирным урегулированием конфликта. Также предпринимаются попытки восстановления мирной жизни сирийских граждан.

Гуринов сообщил о проведении в провинции Алеппо по маршруту Гариб-Айтуваран-Тахтани и обратно разведки. Ее совместно осуществило российско-турецкое патрулирование.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии упал американский вертолет. Причины произошедшего неизвестны. Пострадали 22 американских военных.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

**«Исламская партия Туркестана» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.