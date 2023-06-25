Российские Ка-52 уничтожили бронетехнику боевиков на Запорожском направлении
Экипаж вертолета выполнил пуск управляемой ракеты и поразил цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. Минобороны России показало кадры работы наших бойцов.
Экипаж вертолета обнаружил передвижение бронетехники боевиков и уничтожил объект управляемой ракетой. Цель была поражена.
Ранее группировка ВС РФ «Южная» отразила десять атак противника в районе Артемовска на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.