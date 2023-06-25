«Южная» группировка ВС РФ успешно отразила десять атак противника в районе Артемовска

Согласно заявлению МО РФ, российскими военнослужащими были отражены десять атак противника в районе Орехово-Василевки, Курдюмовки, Ягодного, Зализнянского и Дубово-Василевки ДНР.

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На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Как заявляет российское оборонное ведомство, Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики.

«Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики», - добавили в Министерстве обороны России.

Ранее Минобороны Российской Федерации заявило, российские войска уничтожили более 50 боевиков и семь боевых машин на Южно-Донецком направлении. Согласно словам представителя МО РФ, противник понес существенные потери и отступил.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.