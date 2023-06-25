Путин заявил, что производство вооружений для СВО не должно идти в ущерб социальным обязательствам

Путин отметил, что выполнение социальных обязательств перед гражданами является основой экономики, «все должно быть в гармонии».

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Увеличение темпов и объемов производства для нужд проведения специальной военной операции не должно быть в ущерб социальным обязательствам перед российскими гражданами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи», - сказал Путин.

Президент отметил, что речь идет о медицине, строительстве, в том числе дорожном, и об образовании. По словам главы России, «все должно быть в гармонии» и усилия по повышению обороноспособности страны не должны идти в ущерб главному, что является основой страны и экономики.

Российский лидер напомнил о макроэкономических показателях в стране, которые находятся в норме. Так, минимальная инфляция составляет 2,3%, показатель безработицы минимальный, стройка за прошлый год достигла рекордных показателей, выполняются планы в сфере первичного звена здравоохранения, добавил Путин.

«Все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно», - сказал глава государства.

По словам президента, у России есть возможность реализовать все поставленные планы и задачи как в сфере обороны страны и проведения спецоперации, так и в экономике в целом. Путин добавил, что всем этим приходится заниматься круглосуточно. В последнее время российский президент поздно ложится, так как всегда должен быть на связи.

Президент России также заявил, что уделяет первостепенное внимание спецоперации. Его день начинается и заканчивается информацией о СВО.