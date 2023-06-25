Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание спецоперации

Владимир Путин признался, что его день начинается и заканчивается информацией о СВО.

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Президент России Владимир Путин уделяет первоочередное внимание теме специальной военной операции. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин»

«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», - признался президент.

Кроме того, в течение дня тематика СВО обсуждается в ходе совещаний, встреч и на телефонных переговорах.

Ранее сообщалось, что на заседании Совбеза РФ Владимир Путин задал несколько вопросов о ходе специальной военной операции, в том числе о поставках западного оружия и военной техники Украине. На Совбезе прозвучало, что военная помощь стран НАТО не оказывает существенного влияния на ход СВО.