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Шойгу: теперь стало понятно, что западные поставки Киеву не повлияют на ход СВО

Ирина Елагина
12:07 22.06.2023
Министр обороны заявил, что ВСУ понесли существенные потери и занялись перегруппировкой.
Шойгу: теперь стало понятно, что западные поставки Киеву не повлияют на ход СВО
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что уже понятно, что западная помощь Украине неспособна существенно повлиять на ход спецоперации. 

Глава оборонного ведомства ответил на вопрос президента РФ об угрозах, связанных с поставками Украине со стороны Запада дополнительной техники.

 «Уже понятно, что то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет», - подчеркнул Шойгу.

На заседании прозвучало, что российские военнослужащие уже уничтожили  18 из 109 поставленных Украине БМП «Брэдли».

По данным Минобороны в планах Запада на 2023 год предоставить Киеву 250 танков, в том числе около 120 «Леопардов».

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о существенных потерях ВСУ.

Напомним, что сегодня расстановка сил в зоне СВО обсуждалась на Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина.

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