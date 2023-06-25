В стране и мире В ЛНР открыли продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям Ирина Елагина Запрет на реализацию билетов на рейсовые автобусы действовали на территории региона с 24 июня. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: На территории ЛНР возобновилось автобусное сообщение и открыта продажа билетов на рейсы всех направлений. Об отмене введенных накануне ограничений сообщил Минтранс региона. «Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям», - отмечено в публикации ведомства в Telegram-канале. Напомним, что вчера правительство ЛНР до особого распоряжения отменило автобусные рейсы в другие субъекты России. Ранее сообщалось о возобновлении работы в штатном режиме железнодорожных и автобусного вокзала в Ростове-на-Дону. В российских регионах, где 24 июня вводили ограничения в движении транспорта по федеральным магистралям, заявили об отмене запретов и возвращении привычной схемы движения.



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