В ЛНР открыли продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям
Запрет на реализацию билетов на рейсовые автобусы действовали на территории региона с 24 июня.
© Фото: РИА Новости
На территории ЛНР возобновилось автобусное сообщение и открыта продажа билетов на рейсы всех направлений. Об отмене введенных накануне ограничений сообщил Минтранс региона.
«Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям», - отмечено в публикации ведомства в Telegram-канале.
Напомним, что вчера правительство ЛНР до особого распоряжения отменило автобусные рейсы в другие субъекты России.
Ранее сообщалось о возобновлении работы в штатном режиме железнодорожных и автобусного вокзала в Ростове-на-Дону. В российских регионах, где 24 июня вводили ограничения в движении транспорта по федеральным магистралям, заявили об отмене запретов и возвращении привычной схемы движения.