Вокзалы в Ростове-на-Дону перевели в штатный режим работы

Пассажиры отнеслись с пониманием к введенным ограничениям, никакого ажиотажа на вокзалах не было, отметили в правительстве региона.

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Железнодорожные и автобусный вокзалы в Ростове-на-Дону вернулись в штатный режим. О восстановлении привычного рабочего ритма пересадочных транспортных узлов в столице Дона сообщили в правительстве Ростовской области.

«Работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена в штатном режиме, ажиотажа среди пассажиров нет», - отметили в региональном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Ранее сообщалось об отмене ограничений в движении транспорта в Ростовской области и Краснодарском крае.