900 патронов в минуту: ведущий «Военной приемки» испытал пистолет-пулемет «Вереск»

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Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров испытал пистолет-пулемет СР-2М «Вереск».

Разработанное для охраны первых лиц государства оружие выдает 900 выстрелов в минуту или 15 в секунду. Такая бешеная скорострельность является важнейшей чертой «Вереска», позволяющая телохранителям открыть огонь на подавление.

Спецподразедения ФСБ, Росгвардии, Министерства обороны - это далеко не полный перечень тех, кто пользуется СР-ами. И, конечно, это оружие с приставкой «спец» сейчас используется в специальной военной операции на Украине.

Ранее мы показывали, как автомат спецназа СР-3М и пистолет-пулемет СР-2М в ходе проверки пробивают стальную пластину. При выстреле рубашка пули отлетает, а сердечник проходит сквозь кусок мыла. Патрон углубляется внутрь мишени около 20 см, и его не останавливает даже металл.