Автомат спецназа СР-3М и пистолет-пулемет СР-2М в ходе проверки пробили стальную пластину. Видео

При выстреле рубашка пули отлетает, а сердечник проходит сквозь мыло, общий путь патрона составляет около 20 см, его не останавливает даже металл.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Автомат СР-3М «Вихрь», пистолет-пулемет СР-2М «Вереск», а также пистолет СР-1 «Вектор» в ходе проверки пробили стальную пластину толщиной 4 миллиметра.

Во время испытаний стрелок скрывается за броней, поскольку есть вероятность, что в его сторону отлетит осколок металла. Выстрел из «Вихря» прозвучал удивительно тихо - глушитель делает свое дело.

Скоростная камера запечатлела, как пуля влетает в пластину. Сталь сбивает с пули оболочку, и в мыло входит только бронебойный сердечник. Самое главное, что даже металл не остановил пулю, и она прошла расстояние в 20 см.

На видео также попала целая очередь из «Вихря» - 20 патронов сразу было выпущено по металлическому листу. Из них 4-5 пуль точно попали в цель.

Пистолет-пулемет «Вереск» и пистолет «Вектор» также показывают впечатляющие результаты. Пробив стальную пластину, пуля проходит дальше и застревает в мыле, успев преодолеть довольно большое расстояние.

Эта линейка она была разработана специально для бойцов спецподразделений, поэтому к ней очень такое было пристальное внимательное отношение и конструкторов, и испытателей, и военной приемки. Такое оружие используют в том числе телохранители из охраны президента, и уровень отношения к подготовке и созданию этого изделия соответствующий.

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