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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске

Вероника Волосунова
16:22 30.04.2023
Из членов экипажа никто не пострадал. У самолета повреждены планер, кабина и шасси.
© Видео: СК РФ © Фото: СУТ СК России
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Частный легкомоторный самолет Cessna - 172 совершил жесткую посадку в Новосибирске. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК.  

Отмечается, что пострадавших нет, однако самолет получил повреждения - пострадали планер, кабина и шасси.

«Около 17:00 (прим. ред - 13:00 по мск) при выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna - 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска», - следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. 

Сразу после произошедшего СК России начал доследственную проверку по части 1 статьи 263 уголовного кодекса РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшей причинение крупного ущерба. В результате возбуждено уголовное дело.

Причины жесткой просадки самолета выясняются. На место уже приехали следователи и криминалисты СК РФ.

Ранее заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске. На судне находилось 167 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний, и 8 членов команды. Система регулирования давления пассажирского салона отказала, когда самолет был на высоте 11 тысяч метров. Это и стало причиной принудительного выпуска кислородных масок и запроса экстренного служения.

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