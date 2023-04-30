В стране и мире Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске Вероника Волосунова Из членов экипажа никто не пострадал. У самолета повреждены планер, кабина и шасси. © Видео: СК РФ © Фото: СУТ СК России Читайте нас на: Частный легкомоторный самолет Cessna - 172 совершил жесткую посадку в Новосибирске. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК. Отмечается, что пострадавших нет, однако самолет получил повреждения - пострадали планер, кабина и шасси. «Около 17:00 (прим. ред - 13:00 по мск) при выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna - 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска», - следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. Сразу после произошедшего СК России начал доследственную проверку по части 1 статьи 263 уголовного кодекса РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшей причинение крупного ущерба. В результате возбуждено уголовное дело. Причины жесткой просадки самолета выясняются. На место уже приехали следователи и криминалисты СК РФ. Ранее заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске. На судне находилось 167 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний, и 8 членов команды. Система регулирования давления пассажирского салона отказала, когда самолет был на высоте 11 тысяч метров. Это и стало причиной принудительного выпуска кислородных масок и запроса экстренного служения. Экспертное мнение и аналитика