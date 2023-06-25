В стране и мире Гладков сообщил о пожаре на предприятии в Шебекино после атаки БПЛА Елизавета Егорова С беспилотника было сброшено взрывное устройство, что привело к пожару на промышленном предприятии. © Фото: mchs31 Telegram Читайте нас на: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начавшемся в Шебекино пожаре после атаки беспилотника. На БПЛА находилось взрывное устройство. «В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания», - написал Гладков в своем Telegram-канале. На месте работают пожарные расчеты. Ранее стало известно, что на село Новопетровка Белгородской области были сброшены с БПЛА три взрывных устройства. Пострадавших нет, однако повреждения получили трактор и автомобиль. Экспертное мнение и аналитика