Гладков сообщил о пожаре на предприятии в Шебекино после атаки БПЛА
С беспилотника было сброшено взрывное устройство, что привело к пожару на промышленном предприятии.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начавшемся в Шебекино пожаре после атаки беспилотника. На БПЛА находилось взрывное устройство.
«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На месте работают пожарные расчеты.
Ранее стало известно, что на село Новопетровка Белгородской области были сброшены с БПЛА три взрывных устройства. Пострадавших нет, однако повреждения получили трактор и автомобиль.