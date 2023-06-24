Армия МО РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер» Минобороны РФ призвало бойцов проявить благоразумие и связаться с правоохранительными органами © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Минобороны РФ призвало бойцов проявить благоразумие и связаться с представителями правоохранительных органов. «Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», - говорится в сообщении МО РФ. В обращении отмечено, что некоторые бойцы обратились в подразделения Минобороны «за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации» и эта поддержка оказана. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика