МО РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер»
Минобороны РФ призвало бойцов проявить благоразумие и связаться с правоохранительными органами
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Минобороны РФ призвало бойцов проявить благоразумие и связаться с представителями правоохранительных органов.
«Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», - говорится в сообщении МО РФ.
В обращении отмечено, что некоторые бойцы обратились в подразделения Минобороны «за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации» и эта поддержка оказана.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.