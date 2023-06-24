Собянин заявил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий
Мэр Москвы заявил, что на дорогах введен дополнительный контроль.
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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», - написал Собянин в Telegram.
Как пояснил мэр города, на дорогах столицы введен дополнительный контроль.
«Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», - предупредил Собянин.
В столичной мэрии призвали москвичей отнестись с пониманием к к принимаемым мерам.
Ранее сообщалось, что в Москве усилены меры безопасности из-за попытки мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер».