В стране и мире Собянин заявил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий Ирина Елагина Мэр Москвы заявил, что на дорогах введен дополнительный контроль. © Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», - написал Собянин в Telegram. Как пояснил мэр города, на дорогах столицы введен дополнительный контроль. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», - предупредил Собянин. В столичной мэрии призвали москвичей отнестись с пониманием к к принимаемым мерам. Ранее сообщалось, что в Москве усилены меры безопасности из-за попытки мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер». Экспертное мнение и аналитика