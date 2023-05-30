Роскосмос показал новые фотографии Земли

Снимки сделаны со спутников «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 2.

© Фото: Роскосмос

Роскосмос показал свежие фотографии Земли. Один из снимков был сделан всего несколько часов назад. Планету запечатлели со спутников «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 2. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

Отмечается, что Россия впервые в отечественной истории развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. Они позволяют проводить съемку поверхности Земли с частотой до 15 минут.