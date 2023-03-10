В МО РФ заявили, что за вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могут стоять США
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов выдвинул предположение, что за вспышкой Эболы в Африке в сентябре 2022 года могут стоять Соединенные Штаты.
По его словам, Министерство здравоохранения одного из государств Центральной Африки как раз изучает вероятность искусственного распространения вируса.
«При этом в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе», - сообщил Кириллов в ходе брифинга.
Игорь Кириллов обратил внимание, что выделенный штамм полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в 2012 году.
Также Кириллов назвал верхом безрассудства работы США по усилению патогенных свойств возбудителей.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.