Начальник войск РХБЗ Кириллов подчеркнул, что выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке во время эпидемии 2012 года.

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов выдвинул предположение, что за вспышкой Эболы в Африке в сентябре 2022 года могут стоять Соединенные Штаты.

По его словам, Министерство здравоохранения одного из государств Центральной Африки как раз изучает вероятность искусственного распространения вируса.

«При этом в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе», - сообщил Кириллов в ходе брифинга.

Игорь Кириллов обратил внимание, что выделенный штамм полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в 2012 году.

Также Кириллов назвал верхом безрассудства работы США по усилению патогенных свойств возбудителей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.