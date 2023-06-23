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Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО

Елизавета Егорова
06:02 23.06.2023
В ночь на 23 июня над Курском был сбит беспилотник.
Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО
© Фото: Георгий Гонголевич РИА Новости
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В Курске дважды за ночь сработала система ПВО. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об одном сбитом беспилотнике.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! <...> Система ПВО еще раз сработала в небе Курска», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не прикасаться к ним и сразу звонить по номеру 112.

Несколькими днями ранее три населенных пункта в Курской области попали под обстрел. В Глушково из-за повреждения линий электропередач часть поселка осталась без света.

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