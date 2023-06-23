В стране и мире Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО Елизавета Егорова В ночь на 23 июня над Курском был сбит беспилотник. © Фото: Георгий Гонголевич РИА Новости Читайте нас на: В Курске дважды за ночь сработала система ПВО. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об одном сбитом беспилотнике. «Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! <...> Система ПВО еще раз сработала в небе Курска», - написал Старовойт в своем Telegram-канале. Губернатор попросил местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не прикасаться к ним и сразу звонить по номеру 112. Несколькими днями ранее три населенных пункта в Курской области попали под обстрел. В Глушково из-за повреждения линий электропередач часть поселка осталась без света. Экспертное мнение и аналитика