Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил об усилении мер безопасности в регионе

По словам главы региона, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и Федеральной службой безопасности.

Согласно сообщению Воробьева в его Telegram-канале, в регионе проводятся антитеррористические мероприятия.

Согласно словам главы Подмосковья, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Он также призвал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге области, в первую очередь за пределы региона.

Андрей Воробьев попросил сохранять спокойствие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия. По словам главы города, введен дополнительный контроль на дорогах Москвы.