ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии КНР
Многоцелевые истребители Chengdu J-10 и Shenyang J-16 и боевые суда
Народно-освободительной армии Китая приблизились к острову Тайвань утром 24 июня. Об активности со стороны НОАК заявило Минобороны Тайваня.
«С 08:00 сегодняшнего дня ВС зафиксировали 19 самолетов НОАК (в том числе J-10, J-16 и др.), 8 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива и приблизились к 24-мильной линии, еще 5 кораблей несли совместное боевое патрулирование», - отмечено в публикации оборонного ведомства в Twitter.
В ответ Тайбэй привел в боеготовность авиацию, корабли ВМФ и ракетные комплексы наземного базирования.
«Вооруженные Силы внимательно следят за ситуацией с нашей системой разведки», - добавили в Минобороны Тайваня.
Ранее сообщалось о первом с 2018 года официальном визите госсекретаря США в Китай, по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не намерен вступать в конфликт с Китаем и не настаивает на независимости Тайваня.