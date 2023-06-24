В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии КНР

Ирина Елагина
06:56 24.06.2023
Минобороны Тайваня привело в боеготовность авиацию, корабли ВМФ и ракетные комплексы наземного базирования.
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии КНР
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Многоцелевые истребители Chengdu J-10 и Shenyang J-16 и боевые суда
Народно-освободительной армии Китая приблизились к острову Тайвань утром 24 июня. Об активности со стороны НОАК заявило Минобороны Тайваня.

«С 08:00 сегодняшнего дня ВС зафиксировали 19 самолетов НОАК (в том числе J-10, J-16 и др.), 8 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива и приблизились к 24-мильной линии, еще 5 кораблей несли совместное боевое патрулирование», - отмечено в публикации оборонного ведомства в Twitter.

В ответ Тайбэй привел в боеготовность авиацию, корабли ВМФ и ракетные комплексы наземного базирования.

«Вооруженные Силы внимательно следят за ситуацией с нашей системой разведки», - добавили в Минобороны Тайваня.

Ранее сообщалось о первом с 2018 года официальном визите госсекретаря США в Китай, по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не намерен вступать в конфликт с Китаем и не настаивает на независимости Тайваня.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:06 В стране и мире
Собянин заявил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий
05:58 В стране и мире
Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону
03:20 В стране и мире
В Киеве, Харькове и Днепре прозвучала серия взрывов
02:25 В стране и мире
Генпрокурор Краснов доложил Путину о возбужденном в отношении Пригожина уголовном деле
00:27 В стране и мире
В ФСБ назвали «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ заявления Пригожина
Популярное
Видео
Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику
«Фонтанка»: вечером 23 июня Пригожин находился в Петербурге
В ФСБ назвали «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ заявления Пригожина
Видео
«Звезда» показала новые кадры обстановки возле «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге
Режиссер Кэмерон отметил сходство между трагедией «Титаника» и взрывом батискафа
Видео
Патрушев заявил, что с 4 по 21 июня было уничтожено 246 танков противника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.