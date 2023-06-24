В стране и мире ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии КНР Ирина Елагина Минобороны Тайваня привело в боеготовность авиацию, корабли ВМФ и ракетные комплексы наземного базирования. © Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Многоцелевые истребители Chengdu J-10 и Shenyang J-16 и боевые суда

Народно-освободительной армии Китая приблизились к острову Тайвань утром 24 июня. Об активности со стороны НОАК заявило Минобороны Тайваня. «С 08:00 сегодняшнего дня ВС зафиксировали 19 самолетов НОАК (в том числе J-10, J-16 и др.), 8 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива и приблизились к 24-мильной линии, еще 5 кораблей несли совместное боевое патрулирование», - отмечено в публикации оборонного ведомства в Twitter. В ответ Тайбэй привел в боеготовность авиацию, корабли ВМФ и ракетные комплексы наземного базирования. «Вооруженные Силы внимательно следят за ситуацией с нашей системой разведки», - добавили в Минобороны Тайваня. Ранее сообщалось о первом с 2018 года официальном визите госсекретаря США в Китай, по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не намерен вступать в конфликт с Китаем и не настаивает на независимости Тайваня. Экспертное мнение и аналитика