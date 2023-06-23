В Москве наградили отцов, чьи сыновья проявили мужество в боевых действиях в зоне СВО

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве сегодня наградили отцов, чьи сыновья проявили мужество в боевых действиях, в том числе в зоне спецоперации. Торжественная церемония прошла в Госдуме.

Энгельс Гаджимагомедов получил медаль «Отец солдата» под номером один. Его сын Нурмагомед стал первым Героем России, получившим «Золотую Звезду» за участие в СВО еще в начале марта 2022 года посмертно. В первый же день спецоперации Нурмагомед получил ранение, попал в окружение и подорвал себя гранатой вместе с националистами, которые рассчитывали взять его в плен. Дома в Дагестане у Нурмагомеда осталась только что появившаяся на свет дочь.

Николай Яковлевич Штонда прошел путь от рядового до полковника - ветеран боевых действий, орденоносец. Его сын Евгений тоже пошел по стопам отца: Суворовское училище, затем Рязанское Десантное, успешная карьера в различных боевых подразделениях. Когда девять лет назад в Киеве произошел переворот и началась война на Донбассе, он несколько раз подавал рапорт об увольнении, чтобы пойти защищать эту землю добровольцем - и с 2015 выполнял свой долг там.

«Увидел "Аллею ангелов" в Донецке, а там похоронены одни дети, и говорит: "бать, там одни детки похоронены, и ,если их не добить там - фашистов, нацистов на Украине - они придут сюда к нам, и, в российских городах появятся аллеи ангелов"», - рассказал Николай Штонда, отец Евгения.

Евгений Штонда погиб в середине апреля прошлого года, освобождая Мариуполь. Посмертно награжден орденом мужества. У всех, кто собрался сегодня в малом зале заседаний Государственной Думы, очень похожие истории про сыновей. Сегодня здесь впервые награждали отцов, чьи дети пошли защищать Донбасс.

«Наша задача сделать так, чтобы наши дети всегда были сильны не только на словах. Если приходит время, они поступали бы так честно, как поступили ваши дети. Низкий вам поклон за воспитание ваших детей», - сказал Андрей Коченов, председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России».

Медаль «Отец солдата» учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России» 9 мая 2023 года. За это небольшое время зачастую прямо на передовой ею наградили несколько десятков тех, кто и сейчас в зоне спецоперации выполняют боевые задачи вместе со своими сыновьями.

Энгельс Гаджимагомедов получил медаль «Отец солдата» под номером один. Его сын Нурмагомед стал первым Героем России, получившим «Золотую Звезду» за участие в СВО еще в начале марта 2022 года посмертно. В первый же день спецоперации Нурмагомед получил ранение, попал в окружение и подорвал себя гранатой вместе с националистами, которые рассчитывали взять его в плен. Дома в Дагестане у Нурмагомеда осталась только что появившаяся на свет дочь.

«Воины наши, которые воюют на передовой - они все герои, низкий поклон перед ними, они мужчины. Мой сын захотел бы, наверное, чтобы побыстрее выиграли и победа была за нами», - сказал Энгельс Гаджимагомедов.

В Москве сегодня родители бойцов из самых разных уголков огромной страны. Здесь и столицы республик, и маленькие села из-под Белгорода, Калуги или Владимира: Удмуртия и Дагестан, Саратов и Кострома, Гусь-Хрустальный и Ингушетия. Один из приглашенных отцов приехать не смог и медаль за него получала мать бойца. Сын передал и ей, и всем собравшимся огромный привет с передовой своими стихами, которые пишет с 10 лет.

Официальная церемония вручения медалей завершена, а вот человеческое общение между этими людьми только начинается. Они обменялись телефонами, совместно фотографировать, и, можно сказать, что сегодня родилась еще одна очень большая семья. Сыновья у них всех теперь тоже общие.

Ранее Шойгу вручил «Золотые Звезды» отличившимся в зоне СВО командирам Муссагалееву и Матреницкому. Военнослужащие проявили мужество, поразив превосходящие силы противника.