Армия Огнеметные подразделения ВС РФ оттачивают навыки стрельбы из реактивного РПО-А «Шмель» Бойцы огнеметного подразделения Воздушно-десантных войск проводят на полигоне более 30 часов. Там они учатся наступательным и оборонительным действиям. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Огнеметные подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прокачивают навыки боевой работы в зоне спецоперации. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны. Военнослужащие отрабатывают ведение наступательных и оборонительных действий, совершенствуют умение стрельбы из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Огнемет в руках бойцов становится грозным оружием. Военнослужащих натаскивают командиры подразделений. Они помогают подчиненным принимать правильные решения во время каких-либо сложных ситуаций в зоне СВО. Учения позволяют лучше готовить военнослужащих к реальным боевым действиям. Каждый боец проводит на полигоне более 30 часов. Ранее Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе по местам хранения иностранных вооружений на Украине. Атака была совершена в ночь на пятницу высокоточным оружием большой дальности. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика