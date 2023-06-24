Огнеметные подразделения ВС РФ оттачивают навыки стрельбы из реактивного РПО-А «Шмель»
Огнеметные подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прокачивают навыки боевой работы в зоне спецоперации. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны.
Военнослужащие отрабатывают ведение наступательных и оборонительных действий, совершенствуют умение стрельбы из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Огнемет в руках бойцов становится грозным оружием.
Военнослужащих натаскивают командиры подразделений. Они помогают подчиненным принимать правильные решения во время каких-либо сложных ситуаций в зоне СВО.
Учения позволяют лучше готовить военнослужащих к реальным боевым действиям. Каждый боец проводит на полигоне более 30 часов.
Ранее Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе по местам хранения иностранных вооружений на Украине. Атака была совершена в ночь на пятницу высокоточным оружием большой дальности.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.