МО РФ сообщило о групповом ракетном ударе по местам хранения иностранного оружия ВСУ

Игорь Конашенков подчеркнул, что цели удара были достигнуты, удалось поразить все назначенные объекты.

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Минобороны России рассказало о групповом ракетном ударе высокоточным оружием по Украине. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Удар оружием большой дальности воздушного базирования был нанесен ночью. В российском оборонном ведомстве уточнили, что целью стали места хранения ракетного вооружения врага. В том числе были поражены иностранные образцы.

Конашенков подчеркнул, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ разнесли украинский опорный пункт сразу несколькими беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.