В зоне СВО наградили подписавших контракт с МО РФ добровольцев батальона «Тигр»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

К государственным наградам РФ представлены военнослужащие добровольческого батальона «Тигр» из Приморского края. Он один из первых добровольческих батальонов принимал участие и получил боевое крещение в боях за Павловку под Угледаром.

Бойцы прикрывали морских пехотинцев Тихоокеанского флота при штурме важного населенного пункта. Сейчас они заключили контракт с МО РФ и работают в составе 155-й бригады морской пехоты ТОФ.

Командир 3-го отделения с позывным Маэстро рассказал, как попал в зону проведения специальной военной операции. Он сообщил родным, что поехал устраиваться на работу.

«Вообще сказал родным, что поехал на работу устраиваться и через военкомат. Долго не знали, что я здесь. Тяжко отнеслись, жена рыдала. Сейчас все нормально, свыклась», - поделился он со «Звездой».