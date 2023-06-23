В зоне СВО наградили добровольцев подразделений, заключивших контракт с Минобороны РФ

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В зоне специальной военной операции состоялось награждение бойцов государственными наградами. За проявленные мужество, отвагу и героизм во время боевых задач отметили военнослужащих специальных подразделений группировки войск «Юг», а также добровольческих подразделений, заключивших контракт с Минобороны России.

В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, отличившимся участникам СВО государственные награды вручаются непосредственно на передовой.

Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» военнослужащим вручил представитель МО РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он поблагодарил бойцов за проявленные ими стойкость и высокий профессионализм.