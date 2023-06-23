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В зоне СВО наградили добровольцев подразделений, заключивших контракт с Минобороны РФ

05:00 23.06.2023
Отличившимся участникам спецоперации вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В зоне специальной военной операции состоялось награждение бойцов государственными наградами. За проявленные мужество, отвагу и героизм во время боевых задач отметили военнослужащих специальных подразделений группировки войск «Юг», а также добровольческих подразделений, заключивших контракт с Минобороны России.

В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, отличившимся участникам СВО государственные награды вручаются непосредственно на передовой.

Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» военнослужащим вручил представитель МО РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он поблагодарил бойцов за проявленные ими стойкость и высокий профессионализм.

© Минобороны РФ

В рамках реализации приказа главы МО РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих формирований контракты с Минобороны подписали более 20 формирований добровольческого корпуса.

«Президентом принято решение, что контракты, в которых содержатся все социальные условия для участников специальной военной операции должны быть соблюдены. Я подписал контракт одним из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим Министерства обороны и все социальные льготы у нас на высшем уровне» - рассказал командир одного из добровольческих отрядов.

Один из награжденных военнослужащих сообщил, что за время проведения СВО - это его четвертая награда. Ранее он был удостоен медали «За отвагу», медали Суворова, ордена Мужества. Боец добавил, что это «дает большой стимул в службе, хочется еще больше работать».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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