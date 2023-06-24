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В Киеве, Харькове и Днепре прозвучала серия взрывов

Елизавета Егорова
03:20 24.06.2023
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В Киеве, Харькове и Днепре прозвучала серия взрывов
© Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress
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Взрывы звучат сразу в нескольких городах Украины, включая Киев. По всей стране объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные украинских мониторинговых систем.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрыв в городе произошел в Соломенском районе. На место уже направляются экстренные службы.

В нескольких частях Украины сработала система ПВО, в том числе в Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях. Об этом сообщают украинские издания. Киевская городская военная администрация заявила, что ПВО сработало и в украинской столице.

Днем ранее взрывы были слышны во Львове и Хмельницком, а также в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Херсонской. Сигнал тревоги прозвучал на всей территории страны.

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