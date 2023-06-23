Во Львове и Хмельницком прозвучали взрывы
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта для оповещения населения.
Вся территория страны на карте окрашена в красный цвет. По данным украинских систем мониторинга, взрывы произошли во Львове и Хмельницком, а также в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Херсонской.
Ранее Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по складу иностранной техники и вооружения, которые были доставлены на территорию Украины. Удар наши войска нанесли в ночь на 22 июня.