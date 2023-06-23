Во Львове и Хмельницком прозвучали взрывы

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта для оповещения населения.

Вся территория страны на карте окрашена в красный цвет. По данным украинских систем мониторинга, взрывы произошли во Львове и Хмельницком, а также в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Херсонской.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по складу иностранной техники и вооружения, которые были доставлены на территорию Украины. Удар наши войска нанесли в ночь на 22 июня.