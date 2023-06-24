Глава Липецкой области Артамонов сообщил о начале отмены введенных ограничений

Глава региона Артамонов заверил, что в скором времени будет открыто движение на региональных трассах и восстановлены дорожные полотна.

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В Липецкой области начали отменять введенные 24 июня ограничения. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили - здесь не сложно, сделаем быстро», - написал Артамонов.

Глава Липецкой области также поблагодарил своих коллег и жителей региона за то, что все встали на защиту интересов России и делали это с честью.

«Липецкая область не подведет Президента и Россию», - заявил Артамонов.

Сегодняшний день он назвал непростым. Артамонов обратил внимание на большую сложную проделанную работу, которую в Липецкой области выполнили слаженно и быстро.

«Как и должно быть, когда отвечаешь за безопасность населения», - добавил глава региона.

Решение об усилении мер безопасности в Липецкой области приняли ночью. Особое внимание уделили объектам критической инфраструктуры.