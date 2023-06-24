НАК предупредил граждан РФ об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима КТО

Режим КТО ввели в Москве и Подмосковье утром 24 июня.

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) России напомнил гражданам об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции (КТО).

Уточняется, что в последнее время россиянам часто приходят сообщения с призывами принять участие в несанкционированных акциях протеста.

«В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Режим КТО действует в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области с 24 июня. Он был введен с целью пресечения возможных террористических актов.