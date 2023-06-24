В Московской области приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля

Постановление о приостановке проведения массовых мероприятий в Московской области до 1 июля подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

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В Московской области ввели ограничения в связи с введением режима контртеррористической операции. Соответствующее постановление подписал 24 июня губернатор региона Андрей Воробьев, оно опубликовано на сайте правительства региона.

Из документа следует, что до 1 июля в Московской области приостановлено проведение массовых публичных, торжественных и другого типа мероприятий на открытых площадках. Ограничения также затронут праздничные события в образовательных учреждения, в том числе речь идет об их проведении в помещениях. В список не вошли официальные мероприятия и деятельность органов государственной власти Московской области.

Режим контртеррористической операции на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен в субботу утром. В связи с чем в столице России усилили меры безопасности.

Ранее из-за напряженной обстановки отдельные участки трассы М-4 перекрыли. На альтернативных маршрутах образовались пробки, из-за чего некоторым автомобилистам приходится съезжать на проселочные дороги.