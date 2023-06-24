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Из-за пробок на альтернативных трассе М-4 маршрутах водители едут по проселочным дорогам в Подмосковье

Анастасия Бобылева
19:58 24.06.2023
Из-за напряженной обстановки отдельные участки трассы М-4 были перекрыты. Водителям приходится искать способы объезда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Московской области на маршрутах, альтернативных трассе М-4 «Дон», образовались пробки. В связи с этим некоторым автомобилистам пришлось съехать на проселочные дороги.

«Звезда» опубликовала видео одного из таких объездных маршрутов. На кадрах вдоль частных домов тянется колонна машин.

Ранее корреспондент «Звезды» показала обстановку на трассе М-4 из Воронежа в направлении Подмосковья. Судя по опубликованным кадрам, обстановка в регионе спокойная, однако на одном из участков образовалась пробка из фур и легковых автомобилей.

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