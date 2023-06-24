В Ростове стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу

Как сообщает корреспондент «Звезды», в Ростове раздались в выстрелы в воздух - чтобы разогнать толпу.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В центре Ростова прозвучали звуки стрельбы, предположительно, пулеметная очередь. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На улицах находится техника и стоят бойцы «ЧВК Вагнер». Всех гражданских попросили отойти как можно дальше.

Ранее были опубликованы кадры военной техники, курсирующей по улицам Ростова. Обстановка в городе напряженная.