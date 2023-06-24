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Путин подписал закон, разрешающий осужденным заключать контракты с ВС РФ

Вероника Волосунова
19:30 24.06.2023
Согласно новому закону, граждане с судимостью или временно годные могут быть призваны на службу по контракту с ВС РФ.
Путин подписал закон, разрешающий осужденным заключать контракты с ВС РФ
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
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Ограниченно годные граждане и лица с судимостью смогут заключать контракты с ВС РФ во время мобилизации. Об этом следует из подписанного Путиным закона, документ которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Так, заключить такой контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Особенности заключения таких контрактов определяются министерством обороны РФ», - следует из заключения конституционного комитета СФ.

Отмечается, что основанием для увольнения с военной службы для перечисленных категорий граждан является завершение периода мобилизации, отмена военного положения и/или истечение военного времени.

В законе предусмотрено, что предельный возраст пребывания на военной службе для граждан мужского пола составит 70 лет для обладателей воинских званий высшего офицера и 65 лет для обладателей других воинских званий.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в среднем за сутки на контракт поступают 1 336 человек. Он сравнил эти данные с численностью полка.

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