Армия Шойгу заявил, что в среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек Министр обороны России сравнил количество поступающих в сутки на контракт с численностью полка. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые приходят в ВС РФ. «1 336 человек в среднем поступает в сутки на службу по контракту в ВС РФ, фактически мы получаем каждые сутки полк», - заявил Шойгу на оперативном совещании Совбеза России. Кроме этого, министр отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые приходят в войска. Также Сергей Шойгу сообщил, что к концу июня в Вооруженных силах России будет сформирована резервная армия, а также армейский корпус. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика