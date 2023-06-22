Шойгу заявил, что в среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек
Министр обороны России сравнил количество поступающих в сутки на контракт с численностью полка.
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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые приходят в ВС РФ.
«1 336 человек в среднем поступает в сутки на службу по контракту в ВС РФ, фактически мы получаем каждые сутки полк», - заявил Шойгу на оперативном совещании Совбеза России.
Кроме этого, министр отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые приходят в войска.
Также Сергей Шойгу сообщил, что к концу июня в Вооруженных силах России будет сформирована резервная армия, а также армейский корпус.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.