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Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей для госслужащих за иностранные мессенджеры

Вероника Волосунова
18:12 24.06.2023
Согласно документу, штраф за пересылку данных россиян при помощи иностранных мессенджеров составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц от 100 до 700 тысяч.
Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей для госслужащих за иностранные мессенджеры
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Госслужащим и финансовым организациям, использующим иностранные мессенджеры для отправки данных россиян, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 700 тысяч рублей для юрлиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщил в своем Telegram-канале Антон Горелкин, один из соавторов проекта и зампред комитета Госдумы по информполитике, административная ответственность предусмотрена за отправку чувствительных данных граждан России, а именно за платежные документы, персональную информацию, сведения о переводах денежных средств.

Штрафы предусмотрены за глубокую интеграцию иностранных мессенджеров в рабочие процессы. Особенно это касается работы при выполнении госзаказов или муниципальных заданий. В то же время коммуникация на другие темы не попадает под запрет.

Ранее депутат Горелкин заявил, что запрет на пересылку данных через мессенджеры не коснется родительских чатов. В беседе со «Звездой» он отметил, что речь в законе идет о государственно-значимой информации. 

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