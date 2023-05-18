Депутат Горелкин заявил, что запрет на пересылку данных через мессенджеры не коснется родительских чатов

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Запрет на обмен личными данными и финансовой информацией в иностранных мессенджерах не коснется родительских чатов и личной переписки, так как он направлен на защиту государственно-значимой информации. Об этом «Звезде» рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Закон, запрещающий пересылку данных через ряд иностранных мессенджеров, касается государственных органов власти, чиновников и банков, отметил он. Горелкин пояснил, что любой из указанных в законе мессенджеров может быть под контролем иностранной спецслужбы, и таким образом она получит доступ к чувствительной информации.

«Коммуникации физических лиц, коммуникации граждан это никак не коснется, как и чиновников, которые общаются в личных целях. Речь идет исключительно о государственно-значимой информации, это не коснется родительских чатов», - подчеркнул депутат.

В России в марте вступил в силу закон, который устанавливает запрет для ряда организаций пользоваться иностранными мессенджерами. Перечень включает девять приложений, среди которых Discord, Snapchat, Telegram, WhatsApp и Viber.