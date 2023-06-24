МИД России заявил, что цель вооруженного мятежа - дестабилизировать ситуацию в РФ
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что попытка вооруженного мятежа вызвала у россиян «резкое неприятие».
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В МИД РФ прокомментировали текущую обстановку и заявили, что попытка вооруженного мятежа делалась с целью дестабилизировать ситуацию в России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Как подчеркнул МИД, Западу не удастся использовать внутрироссийскую ситуацию для достижения «своих русофобских целей».
«Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», - подчеркивается в заявлении.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что готовившие вооруженный мятеж обязательно понесут наказание. Он отметил, что те, кто встал на путь правительства, будут отвечать перед народом России.