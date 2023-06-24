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Опубликованы кадры из центра Ростова, где прозвучал хлопок

Анастасия Бобылева
14:51 24.06.2023
Причина звуков пока неизвестна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ростове 24 июня прозвучал хлопок. «Звезда» опубликовала кадры из центра города.

На видео толпа людей идет в обратном направлении от места, где были слышны звуки. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее глава Ростова Алексей Логвиненко рассказал об обстановке в городе. Он заверил, что экстренные службы работают в штатном режиме, а в магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей.

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