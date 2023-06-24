МО РФ сообщило об уничтожении склада с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области

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Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении склада с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow"», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщали об ударах Вооруженными силами России по украинским боевикам, готовившимся наступать на Бахмутском направлении. Противник был поражен артиллерией и авиацией, сообщили в Минобороны РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.