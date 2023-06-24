Глава Ростова Логвиненко рассказал об обстановке в центре города
Все городские службы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, перебоев с продуктами нет. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о текущей ситуации в городе.
«Все коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме. В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей», - отметил Логвиненко.
Он сообщил, что Большую Садовую улицу в Ростове-на-Дону открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам движения.
По информации главы города, в Ростове-на-Дону нет дефицита топлива, хотя «на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом».
Ранее сообщалось о закрытии движения на участке федеральной трассы «Дон» в Воронежской области, обстановку на магистрали показала корреспондент «Звезды».