Глава Ростова Логвиненко рассказал об обстановке в центре города

Большую Садовую улицу в Ростове-на-Дону открыли для движения общественного транспорта.

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Все городские службы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, перебоев с продуктами нет. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о текущей ситуации в городе.

«Все коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме. В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей», - отметил Логвиненко.

Он сообщил, что Большую Садовую улицу в Ростове-на-Дону открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам движения.

По информации главы города, в Ростове-на-Дону нет дефицита топлива, хотя «на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом».

Ранее сообщалось о закрытии движения на участке федеральной трассы «Дон» в Воронежской области, обстановку на магистрали показала корреспондент «Звезды».