Пользователи Telegram заявили о сбоях в работе мессенджера
Проблемы с доступом в Telegram зафиксировали в нескольких регионах России.
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
Массовый сбой в работе Telegram зафиксировали в нескольких регионах России. Данные о жалобах пользователей на проблемы с доступом в мессенджер собрал сервер для отслеживания сбоев DownRadar.
В частности, обращения на нестабильную работу Telegram поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской и Волгоградской областей.
Ранее сообщалось о закрытии движения на участке федеральной трассы «Дон» в Воронежской области, обстановку на магистрали показала корреспондент «Звезды».