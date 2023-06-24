Пользователи Telegram заявили о сбоях в работе мессенджера

Проблемы с доступом в Telegram зафиксировали в нескольких регионах России.

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Массовый сбой в работе Telegram зафиксировали в нескольких регионах России. Данные о жалобах пользователей на проблемы с доступом в мессенджер собрал сервер для отслеживания сбоев DownRadar.

В частности, обращения на нестабильную работу Telegram поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской и Волгоградской областей.

Ранее сообщалось о закрытии движения на участке федеральной трассы «Дон» в Воронежской области, обстановку на магистрали показала корреспондент «Звезды».