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Захарова заявила, что россиянам сейчас важно объединиться

Ирина Елагина
12:13 24.06.2023
Мария Захарова обратилась к бойцам с ЧВК «Вагнер» с призывом не допустить междоусобицы.
Захарова заявила, что россиянам сейчас важно объединиться
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение Владимира Путина в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер».

«У нас один главнокомандующий. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное», - написала Захарова в Telegram.

Захарова отметила, что в истории уже бывали моменты, когда личные интересы уходят на второй план. 

«Если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!», - подчеркнула Захарова.

Напомним, что утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и назвал «ударом в спину» ситуацию с ЧВК «Вагнер».

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