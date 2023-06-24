Захарова заявила, что россиянам сейчас важно объединиться

Мария Захарова обратилась к бойцам с ЧВК «Вагнер» с призывом не допустить междоусобицы.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение Владимира Путина в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер».

«У нас один главнокомандующий. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное», - написала Захарова в Telegram.

Захарова отметила, что в истории уже бывали моменты, когда личные интересы уходят на второй план.

«Если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!», - подчеркнула Захарова.

Напомним, что утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и назвал «ударом в спину» ситуацию с ЧВК «Вагнер».