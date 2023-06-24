Пасечник и Пушилин заявили о поддержке действий Путина
Руководители новых регионов выразили солидарность с действиями российского президента.
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
Руководители новых российских регионов заявили о солидарности с президентом Владимиром Путиным. Свою позицию врио главы ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин выразили в Telegram.
«Луганская Народная Республика с Президентом! Донецкая Народная Республика с Президентом!» - написали Пасечник и Пушилин.
Напомним, что сегодня Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и назвал «внутренним предательством» ситуацию с ЧВК «Вагнер» и предупредил, что организаторы «мятежа понесут неминуемое наказание».