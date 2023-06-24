В стране и мире Пасечник и Пушилин заявили о поддержке действий Путина Ирина Елагина Руководители новых регионов выразили солидарность с действиями российского президента. © Фото: Александр Астафьев, РИА Новости Читайте нас на: Руководители новых российских регионов заявили о солидарности с президентом Владимиром Путиным. Свою позицию врио главы ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин выразили в Telegram. «Луганская Народная Республика с Президентом! Донецкая Народная Республика с Президентом!» - написали Пасечник и Пушилин. Напомним, что сегодня Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и назвал «внутренним предательством» ситуацию с ЧВК «Вагнер» и предупредил, что организаторы «мятежа понесут неминуемое наказание».



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