В стране и мире Поезда в Воронежской области продолжили работу по расписанию Игнат Далакян По словам губернатора региона, на объектах РЖД действуют все необходимые меры безопасности. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на объектах РЖД действуют все необходимые меры безопасности. «Поезда по междугородным и пригородным маршрутам в Воронежской области следуют по расписанию», - отметил глава региона в своем Telegram-канале. Ранее Александр Гусев заявил, что движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто. По словам губернатора, закрыт участок с 464 по 777 км федеральной трассы. Экспертное мнение и аналитика