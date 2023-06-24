Корреспондент «Звезды» показал обстановку у здания «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Здание «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Невском районе Петербурге оцепили сотрудники полиции. Съемочная группа «Звезды» передает с места событий.

Как передает наш корреспондент, вокруг здания дежурят несколько автомобилей полиции, на территории работает Росгвардия. В офисе «ЧВК Вагнер Центра» идут обыски - группа силовиков вынесла из здания объемные сумки.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «внутренним предательством» и «ударом в спину» ситуацию с ВЧК «Вагнер» и заявил, что организаторы вооруженного мятежа понесут неминуемое наказание.