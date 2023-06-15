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В Минюсте сообщили о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента

Максим Крюков
12:34 15.06.2023
Депутат ГД РФ Андрей Альшевских заявил, что следует навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность «Ельцин-центра» под статус иноагента.
В Минюсте сообщили о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил, что ведомство начало проверку на предмет деятельности иностранного агента в отношении «Ельцин-центра».

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, который поднял вопрос о необходимости проверки общественного, культурного и образовательного центра, отметил, что нужно выявить, подпадает ли деятельность «Ельцин-центра» под статус иноагента, и установить, есть ли там нарушения.

В «Ельцин-центре» заявили, что спокойно относятся к проведению проверки, отметив, что основания для объявления его иностранным агентом отсутствуют, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат нижней палаты российского парламента Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента. Вырученные средства предлагается направить на социальную поддержку детей-сирот.

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