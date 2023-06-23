ВС РФ сорвали ротацию противника на Лисичанском направлении

Российская авиация нанесла удар по местам дислокации неприятеля, уничтожена боевая техника на вражеских позициях.

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ВС РФ не допустили ротацию подразделения украинских националистов на Лисичанском направлении. Об успешной атаке российских подразделений рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Вадим Астафьев.

«На Лисичанском направлении подразделениями "Восточной" группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ», - сообщил Астафьев.

Кроме того, на Лисичанском направлении отличилась наша авиация, нанеся точный удар по местам скопления живой силы и боевой техники неприятеля.

Ранее сообщалось, как огнем российской артиллерии в районе Щербиновки был разгромлен склад боеприпасов, а также польская артиллерийская самоходка Krab и мобильная РЛС AN/TPQ в районе Миньковки.