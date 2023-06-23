Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов националистов в ДНР

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Российские артиллеристы успешно атаковали позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Щербиновка в ДНР. В результате артудара националисты остались без склада боеприпасов и лишились нескольких единиц военной техники. О боевой работе нашей артиллерии рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», - отметил представитель командования.

Во время контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили самоходную польскую гаубицу Krab в районе Ивановки, а также точным ударом накрыли радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, тем самым лишили боевиков мобильной РЛС контрбатарейной борьбы западного производства.

Ранее сообщалось, как расчет «Града» уничтожил технику противника на Краснолиманском направлении.