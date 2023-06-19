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Бойцы ВДВ навели штурмовиков на украинский опорный пункт при помощи дрона

05:18 19.06.2023
Операторы беспилотников не только корректируют огонь артиллерии, но и своевременно сообщают о появлении бронетехники и орудий врага, прикрывая тылы и передовые подразделения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы ВДВ в зоне специальной военной операции контролируют линию боевого соприкосновения при помощи беспилотников. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Так, на Красно-Лиманском направлении СВО идет активное уничтожение бронетехники и живой силы националистов. Расчеты БПЛА одного из соединений заметили перемещение вооруженной группы ВСУ, о чем немедленно доложили командиру подразделения. Было принято решение о нанесении удара.

«Работали с крупнокалиберного пулемета и со стрелкового оружия и гранатомета. В каждом опорном пункте до 10 человек противника. Возможно у них сейчас происходит смена и мы застали их врасплох. Неприятный для них момент. Противник дает нам ответку», - рассказал командир десантно-штурмового батальона с позывным «Маэстро».

Дроны называют «глазами» пехоты. Благодаря летающим разведчикам штурмовые отряды имеют более полное представление о ситуации на земле.

«Дома у меня есть свой дрон, на нем я учился летать. Здесь, так сказать, повысил навыки. "Глаза" в небе - это на самом деле очень важно. Мы видим передвижение техники, можем увидеть выходы орудий и отработать по ним, прикрыв своих парней. Они говорят, что намного свободнее себя чувствуют, когда мы летаем», - заверил оператор беспилотника с позывным «Гоча». 

Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, десантники прицельным огнем из автоматического оружия, пулеметов и гранатометов, а также ПТРК уничтожили украинских боевиков, не позволив им осуществить задуманное и приблизиться к нашим позициям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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